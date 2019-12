Wereldster Brennan Heart vindt als Fabian Bohn rust in bossen bij Epe

‘Vaak is m’n leven een wilde, emotionele achtbaanrit die je alle kanten op smijt. Twee dagen nadat m’n moeder was overleden, stond ik alweer op het podium, op te treden voor een publiek van tienduizenden mensen. Dat is dan niet makkelijk, maar het hoort bij het leven dat ik heb gekozen. Net zoals het regelmatig gebeurt dat ik op vrijdagnacht sta te draaien op een megafeest in Myanmar of China, om paar uur later thuis te komen bij m’n verloofde en vier jonge kinderen in Epe, op de Veluwe. Het contrast is zo gigantisch. Soms is het gewoon bijna surreëel.