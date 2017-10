Werk aan Heerderweg: binnen week al vragen

Video Leven van 50 euro per week, hoe doe je dat?

22 oktober Leven met een budget van 50 euro per week. Adrianne Hooimeijer (28) uit Emst houdt sinds 1 januari dit jaar de hand op de knip. Vrijwillig. Ze ziet het als een uitdaging. Ze heeft de smaak inmiddels zo te pakken dat er zelfs weken zijn dat ze met nog minder euro's toe kan. Haar blog er over is al net zo succesvol. ,,De kilo's vliegen eraf.''