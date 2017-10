Werk aan Heerderweg luidt eind van De Kas in

Dagelijks twintigduizend planten in de verkoop, maar geen klandizie? Dan kun je er beter mee stoppen, vindt Elise van Everdingen. De eigenaresse van tuincentrum De Kas draait met ingang van 31 oktober de deuren van haar winkel definitief op slot.

Het grootste slachtoffer is tuincentrum De Kas, van de Epese Elise van Everdingen (26). ,,De omloopsnelheid van de planten die ik verkoop is hoog. Zonder klanten, kan ik het niet bolwerken. Vorig jaar was de weg hier ook al enkele weken dicht en dat was toen ook al een probleem voor mijn winkel. Nu gaat de Heerderweg liefst zes maanden op slot en wie weet worden het wel negen maanden. Zo'n financieel risico kan ik niet nemen. Vergeet niet: alle vasten lasten zoals huur en dergelijke lopen natuurlijk door voor mij.''

Geen andere oplossing

Van Everdingen stopt met pijn in haar hart. ,,Jammer, maar ik zie geen andere oplossing.'' In haar vrijkomende tijd gaat ze haar energie nu steken in de boomkwekerij die ze met haar man aan huis aan de Vemderweg in Epe runt. ,,En we hebben pas ons derde kindje gekregen, wat ook veel tijd vraagt natuurlijk.''





Kas Kado, Morethanstylish en De Maalderij Antiek

Behalve het tuincentrum zitten er nog drie kleine winkels in het shop-in-shop-concept van De Kas, plant en deco, aan de Bijsterbosweg. Kas Kado, Morethanstylish en De Maalderij Antiek, winkels met 'dode materialen', blijven, met iets aangepaste openingstijden, wel open, de komende maanden.

Hotel restaurant Dennenheuvel

Quote Het heeft geen zin met acht tot twaalf mensen klaar te staan voor gasten, als er nagenoeg geen voorbijgangers meer zijn Miranda van Uden van de Dennenheuvel Ook hotel restaurant Dennenheuvel plukt de zure vruchten van de sluiting van de Heerderweg. Eigenaresse Miranda van Uden heeft besloten tijdens de wegwerkzaamheden de keuken van Dennenheuvel op dinsdagen en woensdagen te sluiten voor 'losse' gasten. ,,Het heeft geen zin met acht tot twaalf mensen klaar te staan voor gasten, als er nagenoeg geen voorbijgangers meer zijn.''

Voor hotelgasten, vaste cliëntèle en voor meetings en vergaderingen draait Dennenheuvel wel door. ,,Het is zeker een schadepost voor ons, maar ik durf niet te hoeveel geld het kost. We kunnen ook minder hotelgasten ontvangen, want door lawaaiige werkzaamheden kunnen we op sommige dagen alleen mensen aan de achterkant laten slapen. We hopen echter met extra evenementen als Wild en Wijn, volgende week, en de Nacht van de Nacht, over twee weken, nog wat te compenseren en zichtbaar te blijven voor onze gasten.''

Boos? Dat is Van Uden niet. Er wordt volgens haar goed gezorgd voor omleidingsroutes en het contact met de provincie Gelderland is goed. ,,Natuurlijk hebben wij nu buikpijn. Maar het werk moet nu eenmaal gebeuren. En uiteindelijk wordt het allemaal prachtig, dus blijven we gewoon zo positief mogelijk.''

Restaurants De Loreley en Diamant

De restaurants De Loreley en Diamant, beiden aan de Heerderweg, koppelen gedurende de werkzaamheden het nuttige aan het aangename. ,,Wij gaan vanaf maandag twee weken dicht en gaan op vakantie'', meldt Ingrid Borst van De Loreley. ,,Daarna zien we wel hoe het loopt en hopen we er het beste van. Mensen kunnen ons 'achterlangs' altijd nog bereiken. Maar de aanloop zal zeker minder worden de komende maanden. Het is niet anders.''

