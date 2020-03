Werkstraf voor 51-jarige Leidenaar vanwege helpen bij dumpen lichaam Nataschja uit Epe in sloot

In de zomer van 2018 was de 44-jarige Nataschja wekenlang vermist voor haar familie en bekenden, tot haar stoffelijk overschot op 30 juli in een baggersloot in Leiden werd gevonden. Ze was gewurgd door haar vriend Barry die in een container woonde. De man hing zich op in zijn cel nadat hij een bekentenis bij de politie had afgelegd.