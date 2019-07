Werners Rare Music Shop houdt verhuismarkt nu vertrek uit Epe nadert

Het voormalig Postkantoor in Epe is verkocht, maar Werners Rare Music Shop mag er nog tot 1 oktober gebruik van maken.

Een nieuwe winkelruimte is niet zo maar gevonden, vandaar dat Werner Ettinger en Majorie Kemps zoveel mogelijk van hun voorraad muziekinstrumenten tijdens een Verhuismarkt op 17 augustus tegen sterk gereduceerde prijzen wil verkopen.

Werner en Majorie kregen in mei van dit jaar te horen van Camelot leegstandsbeheer dat ze op korte termijn het pand zouden moeten verlaten. Het zou worden gekocht door een projectontwikkelaar die op die locatie, centraal in Epe, 17 appartementen wil bouwen.

Om tafel

Werners Rare Music Shop is een winkel in tweedehands muziekinstrumenten. Werner van Ettinger knapt gekke, maffe en bijzondere muziekinstrumenten op om ze weer te verkopen. De winkel is nu al zo'n vijf jaar gevestigd in het pand aan de Wildforslaan in Epe.

Kemps: ,,De koop is nu definitief en we hebben met Camelot en de nieuwe eigenaar om tafel gezeten. Afgesproken is dat we tot 1 oktober mogen blijven.’’

IJzertjes in het vuur

De onderneming van Ettinger en Kemps levert niet genoeg inkomen op om een winkelpand waar een commerciële huurprijs voor geldt te betrekken. ,,Wij zijn nu hard op zoek om een geschikte nieuwe plek te vinden. De reguliere winkelpanden komen niet in aanmerking, die huren of koopprijzen zijn zo schrikbarend hoog, dat willen we niet gaan betalen’’, zegt Kemps. ,,Maar we hebben wel wat ijzertjes in het vuur. Niet op plekken hier in Epe, dus we zullen wel verder weg komen te zitten. Maar Nederland is niet zo groot, dus dat hoeft geen probleem te zijn voor onze klanten.’’

Het eerste artikel in de Stentor over het huisvestingsprobleem van de winkel heeft wel mooie aanbiedingen opgeleverd, vertelt Kemps. ,,Van verschillende kanten kregen we tijdelijke opslagruimte aangeboden, heel fijn is dat.’’ Het stel zal dus niet met alle spullen op straat komen te staan.

Goede plek

,,We zijn wel zorgvuldig aan het zoeken. We gaan niet zomaar een pandje kopen om het te kopen, we willen zeker zijn dat het een goede plek voor ons is.’’