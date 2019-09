Werners Rare Music Shop in Epe eindigt verkoop op 1 oktober, nieuwe locatie nog niet gevonden

Stil liggen

,,We hebben nu tijdelijke woonruimte gehuurd in Apeldoorn. Voor de inboedel van de winkel hebben we apart opslagruimte gevonden. Dat betekent dat de winkelactiviteiten voorlopig echt stil komen te liggen. Wij willen al onze aandacht richten op het zoeken naar een geschikte nieuwe locatie voor de winkel.’’

Maffe muziekinstrumenten

In een eerder interview in deze krant lieten Van Ettinger en Kamps al weten dat ze geen reguliere winkelruimte zoeken. Van Ettinger knapt gekke, maffe en bijzondere muziekinstrumenten op om ze weer te verkopen via de winkel in Epe, maar ook via antiek- en curiosamarkten en via internet. ,,Met dat laatste kunnen we nog wel doorgaan. Maar dat zal op een laag pitje staan zo lang we bezig zijn met zoeken.’’