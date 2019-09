Wethouder Scholten zwijgt over fouten in onteigeningsprocedure Vaassen

Het college van burgemeester en wethouders heeft gisteren vergaderd over de kwestie. Met als resultaat een memo waarin een feitelijke toelichting wordt gegeven op de gemaakte fouten. Maar hoe het kan gebeuren dat in zo’n gevoelige kwestie tot tweemaal toe fouten worden gemaakt, wil het college niet vertellen tegen de Stentor. Wethouder Robert Scholten is via gemeentewoordvoerder Oscar Tutert meerdere malen gevraagd om dat uit te leggen, maar hij wil geen verslaggever te woord staan. ,,Op 12 september wordt het in de raad behandeld’’, is het antwoordt van Tutert.