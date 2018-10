Wethouder wekt wrevel in Oene over afvalpilot

De pilot om tot een nieuwe manier van afvalinzameling te komen in de gemeente Epe, blijft grote beroering veroorzaken. Een informatieavond voor bewoners in Oene heeft de verontwaardiging eerder groter dan kleiner gemaakt.

Oener Belang uitte al direct haar onvrede over de manier waarop de gemeente Epe de inwoners van Oene overviel met de geplande pilot. In aansluiting daarop besloot het college van B en W de proef uit te stellen tot volgend jaar en eerst informatiebijeenkomsten te beleggen.

Tekst en uitleg

Wethouder Jan Aalbers gaf afgelopen week in het Kulturhus in Oene tekst en uitleg, maar zijn optreden had een averechts effect. Zo is te lezen op social media en zo melden bewoners aan deze krant. De aanwezigen raakten geïrriteerd omdat Aalbers aanvankelijk geen plenaire vragen wilde beantwoorden en alleen op individuele vragen wilde ingaan. Pas later zwichtte de bestuurder alsnog voor de wensen van de bezoekers. Arno Berghorst van Oener Belang in een brief aan de gemeente Epe over de bijeenkomst: 'De wethouder wekte geen moment de indruk begrip te hebben voor de zorgen van de mensen. Er ontstond een vervelende sfeer en mensen liepen voortijdig de zaal uit. Het vertrouwen in het lokale bestuur is deze avond tot het nulpunt gedaald. Door de houding van de gemeente Epe van 'wij weten wat goed is voor u' is de proef welhaast op voorhand mislukt.'

Wat veel kwaad bloed zette, was dat Aalbers zich volgens diverse aanwezigen ,,beperkte tot 'procesantwoorden', die niet voor duidelijkheid zorgden'', meldt bewoonster van het buitengebied Emmy de Veen: ,,Hij benadrukte steeds het genomen besluit en stond niet open voor suggesties.''

Monologen

Bewoner Arnold Fikse: ,,Vragen over verkeersveiligheid bij de containers en lediging ervan, werden afgedaan met 'dat gaan we bekijken'. Zorgen over afstanden tussen woning en ondergrondse containers, overvolle ondergrondse containers, thuis afval opslaan zonder container met het risico op ratten... Allemaal heldere vragen. Ze werden beantwoord met lange monologen van de wethouder, zonder verduidelijking van de situatie.''

Ook ontbreekt het volgens Fikse aan onderzoeksdata die ten grondslag horen te liggen aan het starten van een pilot. ,,Het doel van de pilot, het reduceren van de grijze afvalstroom, is op zich een goed initiatief. Maar uit niks blijkt dat er gegevens zijn over de huidige afvalstromen in Oene. Ook wordt volgens de wethouder tijdens de pilot de inhoud van GFT- en PMD-containers niet onderzocht. Wat als mensen hun grijze zakken daarin gooien? Hoe kan Epe weten of de proef geslaagd is, als er geen meetgegevens zijn om de doelstelling aan te toetsen?''

Weerstand

Ook volgens Fikse heeft de informatiebijeenkomst slechts gezorgd voor meer weerstand onder de mensen. ,,De wethouder had de kans onrust weg te nemen en draagvlak te creëren, maar is daar niet in geslaagd. Afvalscheiding begint bij bewustwording en draagvlak. Met deze vorm van informatieverstrekking en communicatie vanuit de gemeente, zal het gedrag in scheiden van afval niet beter worden.''

,,Veel bewoners gingen geërgerd en met veel weerstand huiswaarts'', zegt De Veen. ,,Jammer, want de meeste mensen van dit gebied leveren hun afval nu netjes gescheiden aan en gaan straks eerder gedemotiveerd deze pilot in.''

Geen herkenning

In een reactie stelt de gemeente Epe een ander gevoel te hebben overgehouden aan de informatieavond. ,,Het was de bedoeling iedereen persoonlijk te woord te staan voor informatie en vragen. De roep om een plenaire behandeling was zo sterk dat alsnog is besloten vragen vanuit de zaal te beantwoorden. De gestelde vragen zijn allemaal beantwoord. Uiteraard zijn er ook antwoorden gegeven waar de mensen zich niet in konden vinden. Het geschetste beeld dat de wethouder niet betrokken zou zijn en geen begrip heeft voor de zorgen van de inwoners, daar herkennen wij ons niet in'', antwoordt de gemeente op de situatie.