Wibra gaat overstag en opent ‘deels uit nood’ webshop

27 januari De meeste Nederlanders vinden nog altijd dat de wolf welkom is in ons land, maar het draagvlak is het afgelopen jaar wel licht afgenomen. De groep uitgesproken tegenstanders is bovendien gegroeid van 18 naar 23 procent. Dat het afgelopen jaar een recordaantal schapen werd gedood door wolven, had amper invloed op de eigen mening over wolven.