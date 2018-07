Wielerronde Epe een blijvertje voor regio

Mede dankzij een bijna compleet nieuwe organisatie ziet de toekomst van de Wielerronde in Epe er zonnig uit: ,,De rek is er nog niet uit."

Natuurlijk hopen Marieke van Altena en Ton de Pie dezer dagen op goede prestaties van de Nederlanders in de Tour de France, de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Want dat kan er zomaar voor zorgen dat twee van de drie organisatoren van de wat meer plaatselijke Wielerronde in Epe deze donderdag veel publiek langs de kant hebben staan. ,,De toeschouwer ziet ze elke ronde weer langskomen. Mooier kan niet", aldus De Pie.

Belangrijk

Hij heeft vorig jaar, samen met Mathijs Wagenaar, de organisatie van de plaatselijke wielerronde overgenomen van Marinus de Weerd, die op de achtergrond nog altijd betrokken is. ,,Anders was dit gestopt, dat wilde ik voorkomen. Ondanks dat het echt wel een gedoe is", legt De Pie uit. Dit jaar heeft hij in Marieke van Altena versterking gekregen: ,,Ik ben gevraagd, het is belangrijk dat zulke evenement doorgaan", meldt de fanatieke fietsster uit Epe.

Vorig jaar al heeft de organisatie wat zaken veranderd. Zo is de start en finish verplaatst naar het horecaplein, is een extra lus met wat meer bochten aan het parcours toegevoegd en is de parkeerplaats ten zuiden van het centrum van Epe vrijgelaten voor publiek. ,,De reacties waren heel goed. Sommige mensen vroegen of we het niet vier keer in een jaar konden doen", herinnert De Pie.

Deze donderdag is de 43e editie van de Wielerronde. ,,We zien de toekomst positief tegemoet", aldus Van Altena. ,,De rek is er nog niet uit. Zolang de horeca tevreden is, wordt het ook wel gedragen." En De Pie: ,,De uitdaging zit altijd weer in de sponsoren en vrijwilligers. Zeker in de zomerperiode is dat wel lastig."

Lokale sporters

In Epe is geen ronde voor de eliterenners, maar alleen voor de amateurs en sportklasse. ,,De elite komt ook niet meer naar Epe", vermoedt Van Altena. ,,Het voordeel van deze competities is dat je ook veel lokale sporters hebt, uit Epe en Heerde. Het is mooi als er veel mensen uit de buurt meedoen. Voor vrienden en familie is dat ook ideaal."