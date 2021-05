Wijkbewoners in Vaassen staan drie uur op straat vanwege ontploffingsgevaar

Een dag na de onrustige avond doet iedereen doet vrij laconiek over het voorval: ,,Ach ja, gelukkig is er niks gebeurd, we hopen dat het goed gaat met de man,’’ zegt een groepje buurtbewoners. ‘De man’, daar bedoelen de buurtbewoner mee van flat nummer 218, in het pand met de naam De Klaproos. In dat appartement werd een opeenhoping van gas geconstateerd.