Wijkvereniging Vaassen wacht al bijna dertig jaar op vaste stek: ‘tijd dat gemeente belofte inlost’

Woede over verhoging toeristen­tax: ‘de geldwolf is terug op de Veluwe’

23 oktober Het voornemen van zes Veluwse gemeenten om de toeristenbelasting volgend jaar aanzienlijk te verhogen, is de recreatiesector in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Het gaat om tariefstijgingen van 30 tot 50 procent. Het is duidelijk: de geldwolf is terug op de Veluwe’’, reageert Ivo Gelsing van belangenvereniging Recron spottend.