Wijnkoperij Kroese heeft weer winnaars in z'n midden

Het was een paar jaar stil aan het 'prijzenfront' bij Wijnkoperij Kroese in Epe. Maar dit jaar is het weer raak. Twee wijnen, l'Arjolle wit en rood, van inkoper Bas Kroese en zijn vrouw Andrea, zijn uitgeroepen tot beste wijnen in de prijsklasse tot 7,50 euro.

Van pakweg 2010 tot 2013 scoorden jullie prijzen voor de beste geïmporteerde wijnen. Waarom bleef het daarna stil?

Bas Kroese: ,,Mensen vroegen ons al vaker of er misschien iets met ons aan de hand was. Maar de reden ligt elders: de Wijnalmanak van wijnjournalist Harold Hamersma, die jaarlijks de verkiezingen op zich nam, is ermee gestopt. Door de komst van internet verdiende de eigenaar simpelweg niet meer genoeg aan de gedrukte uitgave van de almanak. Sinds kort zijn daarvoor de verkiezingen van The Wine and Food Association en die van Perswijn, een magazine voor liefhebbers en professionals, in de plek gekomen. Maar dat had even tijd nodig, voor die de almanakplek hebben ingenomen.''

Welke van jullie wijnen wonnen de prijzen dit jaar?

,,De l'Arjolle Sauvignon-Viognier werd gekroond te beste witte huiswijn. De l'Arjolle Merlot-Cabernet 2017 is uitgeroepen tot beste rode wijn. Beide in de categorie betaalbare wijnen tot 7,50 euro.''

Hoe selecteren jullie toch die lekkere wijnen?

,,Toen mijn vader Kees de opleiding tot vinoloog deed, heeft hij met zes andere vinologen een eigen wijninkoopgroep opgezet. Later is dat uitgegroeid tot inkooporganisatie Les Genereux, waarvan nu dertig inkopers in Nederland lid zijn. Al deze inkopers gaan regelmatig zelf naar het buitenland om goede wijnen te ontdekken. Als we enthousiast zijn over een wijn, laten we die aan elkaar proeven en als er genoeg groepsleden zijn die de wijn ook lekker vinden, importeren we 'm naar Nederland. We proberen bovendien zoveel mogelijk wijnen exclusief voor onze inkoopgroep naar Nederland te halen. Met deze werkwijze zijn we inmiddels met Les Genereux uitgegroeid tot een van de grotere spelers op de wijnimportmarkt in Nederland. En het voordeel ervan is dat we buiten de 15 tot 20 procent marge van andere groter inkopers om gaan. Daardoor kunnen we voordelig blijven naar klanten en horeca-ondernemers.''

Twee wijnen van hetzelfde wijnhuis, maar het best scorend in verschillende verkiezingen. Dat klinkt bijzonder?

,,Wijnmaker Francois Teisserenc van Domaine de l'Arjolle is gespecialiseerd in het maken van de ideale blend. Zijn wijnen blinken uit in aromatische expressie, frisheid en een soepele smaak. Doordat hij veel experimenteert met blends, is wijn van zijn huis ook al vanaf het begin van Les Genereux vertegenwoordigd in ons assortiment. Slechte oogstjaren maken dat sommige wijnhuizen soms een jaar moeten overslaan, maar l'Arjolle kan nu zo goed aan de knoppen draaien met smaken en oogsten, dat ze elk jaar goede blends maken. Wijnhuizen die zich richten op mono-cépage, een enkel druivenras, zijn meer oogstafhankelijk.''

Een bekroonde witte wijn en een bekroonde rode wijn. Even mengen en je hebt dan toch ook een bekroonde rosé?