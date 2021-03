Winkelen op afspraak: opluchting in Elburg, twijfels in Vaassen en hosanna in Heerde

,,Ik verwacht hier meer van dan van click & collect’’, zegt Joop Zwart, eigenaar van modezaak Poort 5 in Elburg. ,,Daarbij komen mensen alleen afhalen wat ze besteld hebben. Maar als een man straks met z’n vrouw broeken komt kopen, zal ze zeggen: neem ook nog maar een bloesje mee. Of ze gaat zelf ook even rondkijken. Je hebt dus meer kans dat je wat verkoopt. Op de digitale wereld waren we niet echt voorbereid. Dus toen we in december dicht moesten, hebben we een Facebookshop ingericht. Maar dat was een druppel op een gloeiende plaat.”