Winkels gaan op zondag uur eerder open in Epe

Veluwe denkt serieus na over komst grafheuvel­mu­se­um

29 januari Wat de hunebedden zijn voor Drenthe, kunnen de grafheuvels worden voor de Veluwe. Maar dan moet dat wel beter voor het voetlicht gebracht worden. Met dit uitgangspunt in gedachten trekken de vijf gemeentes Apeldoorn, Nunspeet, Epe, Ermelo en Putten de portemonnee om te zien of de oprichting van een heus ‘grafheuvelcentrum’ haalbaar is.