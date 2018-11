Winkels mogen open op zondag, maar de discussie blijft

De kogel is door de kerk in de gemeente Epe: winkels mogen - onder voorwaarden - open op zondag. Neemt niet weg dat de meningen over zondagopenstelling blijven verschillen.

Dat koopzondagen worden toegestaan is een gegeven. Of de ondernemers in de gemeente Epe er allemaal ook direct aan meewerken is nog maar de vraag. Naast voorstanders van winkelopenstelling op zondag, blijven er ook tegenstanders. Die zeker geen deuren gaan openen op (koop)zondagen. Een voorstander - Erwin van Andel van de Jumbo-supermarkt in Epe - en een tegenstander - Esther Heiwegen van Heiwegen Herenmode in Vaassen - aan het woord.

Wat betekent zondagsrust voor jullie persoonlijk?

Erwin van Andel: ,,Voor mij staat dat voor een dag met het gezin. Niets moeten, samen een spelletje spelen, naar een voetbalwedstrijd gaan. De week breken. Ik hoef dan niet per se naar de kerk te gaan, al heb ik respect voor de mensen die dat wel doen. Ik ben kerkelijk opgevoed en heb dat nooit vervelend gevonden, ben ook nog altijd lid van de kerk. Geloven staat voor mij niet gelijk aan kerkbezoek, al vind ik het mooi om te zien dat een plaats als Epe nog altijd zo open staat voor kerkbezoek.’’

Esther Heiwegen: ,,Zondagsrust zie ik als een dag van rust zoals in de bijbel wordt beschreven. Ik ga zelf niet vaak naar de kerk, maar ben wel kerkelijk opgevoed. Ook voor mij zit geloven niet geklonken aan kerkbezoek. Wij doen op zondag meestal rustig aan. Wandelen, uitrusten, soms een keer wat sport als het zo uitkomt. Uitgebreid shoppen? Nee, dat zeker niet.’'

Voor of tegen zondagopenstelling? En waarom?

Erwin: ,,Voor. Op bedrijfsmatige gronden moet ik mijn supermarkt op zondagen wel openen. Niet om koste wat kost nóg meer te verdienen, wel omdat ik niet nog meer omzet kan zien wegvloeien. De concurrentie wordt alleen maar groter, wij knokken voor elke euro extra omzet. Als baas van de supermarkt voel ik me bovendien verantwoordelijk voor negentig man personeel. Als ik niet open ga, raak ik teveel klandizie kwijt en ‘boer’ ik snel achteruit.’’

Esther: ,,Tegen. Wij gaan absoluut nooit open op zondagen. Dan zouden we te veel klanten kwijtraken. Een groot deel van onze klanten koopt juist bij ons omdat we op zondagen niet open zijn. Inderdaad, veel mensen met een gelovige achtergrond. Trouwens, waarschijnlijk levert verkoop op zondag voor ons ook nauwelijks meer meer op. Wij moeten het vooral hebben van doelgerichte klanten, niet van toevallige voorbijgangers die impulsaankopen doen. Vaassen is ook helemaal geen winkeldorp, meer een boodschappendorp. Ik vraag me zelfs af of koopzondagen in de toekomst in Vaassen een succes worden. Behalve bij de supermarkten is de animo ervoor hier volgens mij niet zo groot onder de winkeliers. Neemt allemaal niet weg dat ik het goed vind dat ondernemers nu eindelijk zelf kunnen beslissen over openstelling op zondag. Het is belachelijk dat een overheid dat voor winkeliers wil bepalen.’’

Wat zeggen jullie klanten over openstelling op zondagen?

Erwin: ,,Er zijn voorstanders en tegenstanders. Een middenweg hoor ik niet. Veel mensen zijn blij. Maar ik ken ook mensen die zeggen dat ze nu een andere supermarkt gaan zoeken voor hun boodschappen. Dat raakt me. Vaak zijn dat juist klanten met wie ik een goede band heb. Het kost me dus zeker wel klanten, maar bedrijfsmatig moet ik wel. Aan de andere kant hoop ik ook nieuwe klanten te trekken. Van omliggende dorpen als Nunspeet en Heerde, waar winkels niet op zondag open zijn.’’

Esther: ,,Wij horen onze klanten er eigenlijk nooit over. Dat wij dicht blijven, zal niemand verrassen. Van oudsher is het zo gegroeid veel mensen juist komen omdat we niet op zondag open zijn. Op beurzen uiten we zelfs duidelijk dat we nooit open zijn op zondag. Mijn vader heeft daar weleens een klant gehad die er vlak voor het afrekenen nog naar vroeg. Die had niet betaald als we op zondag open waren geweest. En ik weet zeker dat heel veel van onze klanten daar net zo over denken.’’