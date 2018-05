Wit hert gespot op de Veluwe: 'dat is heel uitzonderlijk'

Daphne Mensink is op donderdag 5 april met een vriendin aan het wandelen in het Kroondomein bij Niersen, vlakbij Vaassen. Tussen een kudde donkere herten ziet ze één wit beest lopen. ,,Ik dacht gelijk aan de schimmel van Sinterklaas.'' Maar daar was het de tijd niet naar. ,,Het was ook geen paard. Ook geen geit. Het was toch echt een hert.’’

Haar vriendin komt gelijk tot de conclusie dat ze iets bijzonders hebben meegemaakt. Mensink zelf is daar niet meteen van doordrongen. Wel vertelt ze het bij thuiskomst aan man Arjan. ,,Ik was gelijk benieuwd'', zegt hij. ,,De zaterdagavond erna zijn we daarom weer naar het hetzelfde stukje bos gegaan.’’

Geluk gehad

Daar komt Mensink er al snel achter dat zijn wederhelft hem geen broodjeaapverhaal heeft verteld. Hij ziet óók met eigen ogen een wit hert tussen een stuk of twintig donkere soortgenoten schuifelen. Maar het wordt nog mooier. Even later zien ze nóg een wit exemplaar. ,,Eerst twijfelden we nog of het niet dezelfde was, maar deze was groter. We hebben echt geluk gehad, want na die tijd zijn we er nog geregeld geweest en hebben we ze nooit weer gezien.’’

Gelukkig hebben ze de foto’s nog. ,,Witte herten zien is één’’, vertelt Arjan. ,,Maar ze ook vastleggen is een ander verhaal. Maar ik had net een nieuwe spiegelreflexcamera, dus dat ging prima. Anders was het nooit gelukt.’’ Ze hebben die zaterdagavond nog een verjaardag, maar ze verschijnen er pas tegen borreltijd. ,,Ik wilde thuis eerst zien hoe de foto’s waren geworden. Bovendien kon ik ze mooi afdrukken en op de verjaardag laten zien. De familie heeft ook veel affiniteit met de natuur.’’

Korreltje zout

Geldt natuurlijk helemaal voor boswachter Jan Niebeek. ,,Ik had al vaker verhalen gehoord over witte herten op de Veluwe. Die nam ik, net als bij de wolven, met een korreltje zout. Nu begin ik het wel te geloven. Zelf heb ik ze nog niet gezien. Maar dit is ook heel uitzonderlijk.’’

Dat onderschrijft Jozef Linthorst, voorzitter van vereniging Het Edelhert. ,,In Engeland komen veel witte herten voor. Hier is het vrij bijzonder. Het is puur toeval. Ze kunnen alleen zijn voortgekomen uit een mannetje dat witte genen heeft en een vrouwtje dat witte genen heeft.’’

Volledig scherm © Arjan Mensink

Volledig scherm © Arjan Mensink