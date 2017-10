Woedende Warnsvelder gewond na inslaan ruiten

Onrust in Epe na achtste brand: 'Hoe ga ik dit nu weer uitleggen'

11:10 Terwijl twee verdachten in de cel zitten voor een reeks branden in Epe, ontstond er gisterochtend opnieuw brand in het Veluwse dorp. Weer op camping Koekamp en weer lijkt de oorzaak brandstichting. Het zorgt voor onrust. ,,Misschien is er wel een copycat actief."