Woensdag valt beslissing over failliet Taxi Ordelman in Epe

Het taxibedrijf uit Epe werd vorige week failliet verklaard. Ordelman kwam in financiële problemen , nadat het per 1 juli een grote opdrachtgever kwijtraakte. Ook maakte het bedrijf veel kosten door uitbesteedde ritten, omdat het moeilijk aan chauffeurs kwam, verklaarde directeur Evertjan Ordelman.

Voortzetting

De werkzaamheden van het bedrijf worden op dit moment voortgezet. Ondertussen werkt curator König aan een exploitatiebegroting. ,,Om te zien of voortzetting van het bedrijf daadwerkelijk een positief resultaat oplevert", aldus de jurist van FENK Advocaten in Apeldoorn. ,,Als de kosten hoger zijn dan de opbrengsten heeft een doorstart geen zin. Dan gaat het bedrijf failliet en dat is het al verklaard door de rechter.”

Er zijn geïnteresseerden om het taxibedrijf over te nemen, stelt König. ,,In de afgelopen dagen hebben zich een paar partijen gemeld", weet de curator. ,,Of het bedrijf een doorstart maakt en met welke partij dat is hoop ik te combineren in het besluit dat ik woensdag neem.” Bij Taxi Ordelman zijn negen personeelsleden in dienst.