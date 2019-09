Woensdag valt beslissing over voortzetting Taxi Ordelman in Epe

Voortzetting

Ondertussen tast König af of een doorstart van Taxi Ordelman mogelijk is. Er zijn ‘een paar’ geïnteresseerden om het bedrijf over te nemen met wie de curator in gesprek is. König: ,,Het mooiste is dat de werkzaamheden na woensdag worden voortgezet tot een eventuele doorstart. Het bedrijf is dan ook meer waard.” Bij Taxi Ordelman zijn negen personeelsleden in dienst.