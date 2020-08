Wolven hebben smaak te pakken in Epe: ditmaal leggen elf schapen van Jan Willem Lagerweij het loodje

Onderzoek bewijst: moordlusti­ge wolvin GW998f doodt 14 schapen bij Emst

25 december Wolvin GW998f heeft opnieuw toegeslagen. Zij heeft in september veertien schapen gedood bij Emst, blijkt na DNA-onderzoek. Haar totaal komt daarmee op 79 slachtoffers in anderhalf jaar tijd. GW998f is de dodelijkste wolf in Nederland.