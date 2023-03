Wolvenlezingen gepaard met commotie, maar Vaassen laat zich niet afschrikken: ‘Gaat gewoon door’

Rolstoel­ten­nis­sers houden crowdfun­ding voor landelijk toernooi in Raalte: ‘De kosten voor iemand met een beperking zijn vele malen hoger’

Het is belangrijk dat mensen met een lichamelijke beperking kunnen sporten en mee kunnen gaan in de maatschappij vinden Freek Wonnink uit Epe en Jan Stempher uit Raalte. Zij zetten zich hier dan ook voor in en organiseren een rolstoeltennistoernooi. Daarvoor zijn ze nog op zoek naar donateurs. ,,Het is belangrijk dat mensen met een beperking kunnen sporten.’’