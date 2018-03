Woning onbewoonbaar verklaard na nachtelijke brand in Epe

De brand brak rond 01.00 uur uit in de hoekwoning. Volgens de brandweer woedde de brand in de keuken, de hele woning stond al snel vol met rook. De drie bewoners, waaronder een kind, moesten de woning verlaten. Ook werden zij voor controle naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook ingeademd hadden.

Onbewoonbaar

Door de brand en de rook is de woning onbewoonbaar verklaard. Het grootste gedeelte van de begane grond is verwoest door de hitte van de brand, de rest van de woning heeft rookschade opgelopen. De brand is ontstaan in de wasmachine in de keuken.