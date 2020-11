Woningnood voor jongeren en starters in Epe? Volgens de wethouder is dat ‘beeldvorming’

Poll Niet hijsen van regenboog­vlag leidt tot politiek relletje in Epe: ‘Wat had fout kunnen gaan?’

16 oktober Is het symboolpolitiek of een kleine moeite met grote emotionele waarde? Het niet hijsen van de regenboogvlag in Epe mondt uit in een politiek relletje. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad begrijpt niet dat burgemeester en wethouders zich verschuilen achter ‘procedurele non-argumenten’, zoals Ellis de Vries (VVD) het noemt.