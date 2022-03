Zaal in Epe puilt uit tijdens eerste meet and greet voor gevluchte Oekraïners

VIDEO Alaaf! Vaassen viert op het nippertje tóch carnaval ondanks slecht nieuws: ‘Was kantje boord’

De gemeente Epe stak er op het laatste moment nog bijna een stokje voor, maar ook in Vaassen vieren ze dit weekend carnaval. De Rossumdaerpers halen alles uit de kast voor een groots feest. Al sloeg de spanning over het doorgaan ervan nog even toe. ,,Het was kantje boord.”

27 februari