Ze willen door, maar deze bijzondere winkel in Epe sluit tóch: 'Pijnlijk besluit’

Wakker Welsum boos op gemeente na besluit over woonplan Welzorgsum: ‘Dit zijn vervelende spelletjes’

Wakker Welsum is onaangenaam verrast door de gemeente Olst-Wijhe. De gemeente wil een regeling op het woonproject Welzorgsum toepassen waardoor de bouwplannen in een stroomversnelling komen en de bezwaarprocedure korter wordt. ,,Het voelt voor ons alsof het plan erdoorheen gedrukt wordt en we niet gehoord worden.’’

2 september