Zeekoe of 150.000 kuikens vervoeren? Even Heering bellen!

videoEéndagskuikens van A naar B vervoeren in Arctische omstandigheden. Of in een woestijngebied. Grote kans dat ze de rit niet overleven. Tenzij ze in een 'couveuse' van Heering Holland uit Vaassen zitten.

Aan de Spinfondsweg in Vaassen kregen ze onlangs bericht uit Polen. Een klant die eendagskuikens vervoert met een truck van Heering-makelij was door Zoo Wroclaw benaderd voor het vervoeren van twee uit Singapore afkomstige zeekoeien. Ja, daar zagen ze bij Heering Holland ook de lol wel van in. En de impact. En zo werd de oplegger waarin de vrouwtjes Abel en Ling in Polen zouden worden vervoerd snel voorzien van aangepaste belettering, met uiteraard de naam Heering.

Het Vaassense familiebedrijf van ruim 150 jaar oud is gespecialiseerd in de ontwikkeling van technologieën voor innovatief en duurzaam transport van levende dieren, met een focus op eendagskuikens. Dat doen ze niet onverdienstelijk, want eerder dit jaar won het bedrijf een Innovatie Award in Bangkok.

Couveuses

De opleggers worden in Vaassen in vier formaten gemaakt: van 25.000 tot maar liefst 150.000 eendagskuikens per rit. Ingenieuze ruimtes met een afzonderlijke 'machinekamer'. ,,Je kunt ze vergelijken met couveuses'', vertelt Gerrit van der Linde, pluimveespecialist bij Heering. ,,We zorgen ervoor dat er een constante ideale temperatuur is voor de kuikens. Dat is 28 graden. Daarnaast kunnen we optimaal ventileren. Heel belangrijk."Grootste uitdaging voor de techneuten in Vaassen is echter de koeling. Niet alleen zorgen veel kuikens bij elkaar voor de nodige warmte, Heering levert ook vaak aan landen waar het zinderend heet kan worden. Saoedi-Arabië bijvoorbeeld. Of Papoea Nieuw-Guinea. Kip wordt nu eenmaal over de hele wereld gegeten.

Timmerwerkplaats

Heering begon als smederij en timmerwerkplaats voor boeren in de omgeving. Huidig directeur Patrick Heering is alweer de vijfde generatie. Via boerenwagens en vrachtwagens kwam Heering op het huidige product. Van der Linde: ,,Sinds 2010 zijn we echt gespecialiseerd in geklimatiseerd vervoer en daarin weer speciaal in eendagkuikens.'' En met groeiend succes. In alle Europese landen zijn al wagens van het bedrijf te vinden. Maar ook in Canada, Nieuw-Zeeland en Sri Lanka.

Gevoelig voor temperatuur

Hoewel de focus dus op eendagskuikens ligt, worden er incidenteel ook kalkoenen, parelhoenders, eenden en konijnen met de wagens vervoerd. En laatst dus twee West-Indische zeekoeien, waarvan de grootste 500 kilo weegt. Een rit van acht uur. ,,Deze dieren zijn zeer gevoelig voor omgevingstemperatuur." De dieren werden vervoerd in hangmatten die in vervoerskratten waren opgehangen. Die kratten werden vervolgens in de geconditioneerde oplegger geplaatst. Het verliep uitstekend. Abel en Ling zwemmen nu samen met de mannetjes Armstrong en Gumle. En nu maar hopen op nakomelingen.

Volledig scherm Na transport door Heering zwemmen de zeekoeien in de Poolse dierentuin. © Heering Holland