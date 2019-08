Zomerschool met vakantiegevoel voor nieuwkomerskinderen Epe en Heerde

Video Nieuwe fietsroute verbindt Veluwse kastelen: ‘vooral Duitsers en Vlamingen zijn er dol op’

30 juli Een nieuwe fietsroute verbindt Paleis Het Loo in Apeldoorn met Kasteel Cannenburch in Vaassen. Het gaat om een initiatief van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), dat buitenlandse toeristen wil aanmoedigen ook andere delen van het land te bezoeken. De route is 38 kilometer lang en is te vinden op fietsnetwerk.nl.