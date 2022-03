Zonnepark Epe komt er, maar opnieuw valt het verwijt van ‘bestuurlijke arrogantie’

‘Arrogantie’ is een beladen woord in Epe, sinds toenmalig wethouder ruimtelijke ontwikkeling Robert Scholten (Nieuwe Lijn) onder vuur kwam te liggen in een conflict over inritten op een bedrijventerrein, die hij illegaal had laten aanleggen. ‘Arrogantie van de macht regeert in Epe’, kopte de Stentor.