Zonnepark in Epe stuit op verzet van omwonenden

Horecastel levert in juni sleutels in van ‘Marc Over­mars-café’ De Middenstip in Epe

17:06 Erik van Dijk en Anita Huijbens trekken in juni de stekker uit De Middenstip in Epe. Ruim een jaar geleden zetten ze hun restaurant te koop, maar het is onduidelijk of ze hun zaak nu daadwerkelijk verkocht hebben. ‘Op 30 juni leveren wij de sleutel in en sluiten wij het boek de Middenstip in Epe’ schrijven ze op Facebook.