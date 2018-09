Zorginstelling De Klaarbeek nodigt alle buren uit

Bijna vier jaar geleden werd het nieuwe zorgcentrum De Klaarbeek van Viattence aan de Roggestraat in Epe geopend. Voor wie al jaren nieuwsgierig is hoe het er is geworden, maar binnen nog nooit een kijkje heeft genomen, biedt burendag op 22 september een uitkomst. Viattence houdt dat een fair voor buren.

De zorginstelling is niet weg te denken uit Epe-Zuid. Maar veel omwonenden weten amper wie er wonen, wie er langskomen en waarom bewoners in De Klaarbeek verblijven. Hetzelfde geldt voor het personeel van De Klaarbeek; dagelijks van de partij en 'in de buurt', maar zonder echt veel contacten te hebben met de mensen in de directe omgeving van de zorginstelling.

Om het onderlinge contact in de buurt te versterken, zet De Klaarbeek de deuren tijdens burendag wagenwijd open. Iedereen is uitgenodigd om eens een kop koffie met een plak van grootmoeders cake te nuttigen en kennis te maken met de bewoners, de medewerkers en de vele vrijwilligers van de instelling.

Verhalen

Ontmoetingsplek Het Praathuis in De Klaarbeek wordt omgetoverd tot een gezellige superhuiskamer met tal van activiteiten. In het Praathuis zullen verhalen van vroeger opklinken. Van de bewoners, maar ook legendarische verhalen over vroegere bewoners zullen opgerakeld worden. Onderwijl is het voor bezoekers mogelijk rondgeleid te worden in het pand en iedereen is van harte welkom om spelletjes te spelen als buren onder elkaar of met de bewoners van de Klaarbeek. Het geheel wordt opgevrolijkt met muziek, er worden hapjes van verschillende culturen geserveerd, er staan een biljart en een sjoelbak en er wordt een Klaarbeek-loterij gehouden.

Gratis