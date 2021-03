Zwakzinnige dealer uit Epe die slechte kwaliteit coke verkocht hoort eis van drie jaar cel

‘Epe moet ingrijpen’, zegt privacyspe­ci­a­list, nu controleur naar geloofs­over­tui­ging vraagt

13 maart ,,Wat is uw geloofsovertuiging?’’ vraagt de gemeente Epe aan mensen op een recreatiepark, om bewijs te verzamelen dat zij daar in strijd met de regels permanent wonen. Hoogleraar bestuursrecht Oswald Jansen stelde gisteren in deze krant al dat Epe zwaar over de schreef gaat, omdat die informatie totaal irrelevant is. De VVD stelt er Kamervragen over. Waarom is het eigenlijk zo erg wat die toezichthouders vragen?