Zwangere Natascha na stress in Egypte met gezin terug in Epe

Wissel wil vuurwerk­ver­bod om huisdieren te beschermen

17 maart De doodse stilte wordt een keer per jaar onderbroken door knallen en lichtflitsen. Daar hebben de vele dieren in het gebied last van. Dus wil het buurtschap Wissel tijdens de aankomende jaarwisseling vuurwerkvrij zijn. Het verzoek is inmiddels verstuurd naar de gemeente Epe.