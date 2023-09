Ouders in Nunspeet en Elburg gaan met elkaar in gesprek over de korte film ‘Nudes’

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is momenteel een veelbesproken onderwerp. Want wat doe je als tiener wanneer je ongevraagd een naaktfilmpje van een klasgenoot krijgt doorgestuurd? Hierover is de korte film Nudes gemaakt. Voor ouders zijn er twee discussieavonden in Nunspeet en Elburg.