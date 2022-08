Zwerft er een Taiwanese nevelpanter door de bossen van Emst of is het gewoon een grote kat?

reactie Terwijl lappenmand van GA Eagles uitpuilt, is Jahnoah Markelo juist weer pijnvrij

Voor Jahnoah Markelo was zijn officiële debuut voor Go Ahead Eagles er eentje met twee gezichten. Teleurgesteld over de 0-1 thuisnederlaag tegen Sparta, tevreden over zijn persoonlijke situatie. ,,Blij met mijn eerste minuten in de benen. De club heeft mij goed opgevangen.’’

27 augustus