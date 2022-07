Zwijnen drijven tuineigenaren op de Veluwe geregeld tot wanhoop, maar hebben nu een nieuw slachtoffer

video Hé, er loopt een zwijn door mijn dorp! (En hoe je dat voorkomt)

Ze lopen tussen huizen, wroeten in tuinen, woelen bermen om alsof ze in de bewoonde wereld thuishoren. Vervelend want het botst letterlijk en figuurlijk tussen ons en wilde zwijnen. Maar hoe houd je ze in het bos? Met landscapes of fear, zeggen deskundigen. Jaag ze angst aan waar je ze niet wilt hebben. Dan blijven ze wel weg.

