Zwijnenjacht in bebouwde kom Epe: ‘schieten tussen woningen gebeurt niet’

Eerder deze week meldde deze krant dat de gemeente Epe voornemens is om wilde zwijnen af te schieten binnen de bebouwde kom van het dorp. ,,Maar dat gebeurt al enige tijd’’, weet Tutert. ,,Er worden zwijnen geschoten in het bosgebied aan de zuid- en oostzijde van het wildraster, in de omgeving van Dellenweg en de Officiersweg. Dit stuk bos bevindt zich binnen de bebouwde kom van Epe. Er mogen hier geen wilde zwijnen lopen en als verjagen niet lukt, worden ze dus afgeschoten door de jagers. Het schieten in dit gebied is een bestaande maatregel en is niet iets nieuws. De jagers gaan gemiddeld twee keer per week op pad, of vaker als dat nodig is.’’