10 mille boete als buren klagen over eendenslachterij Ermelo; minister kritisch over zwijgcontracten

Wolvenle­zing Putten afgelast: biblio­theek kan veiligheid bezoekers en spreker niet garanderen

De bibliotheek in Putten zet een streep door een lezing over de wolf. De reden: de veiligheid van de bezoekers en de spreker kan niet gegarandeerd worden. Omdat de bibliotheek niet wil toegeven aan het gevoel van dreiging gaat de lezing later wel door. Maar dan online.