150 badgasten het water uit bij zwembad Calluna in Ermelo

Zwembad Calluna in Ermelo is in het begin van de middag ontruimd nadat medewerkers en badgasten een vreemde lucht roken. De 150 badgasten moesten het water uit. Het zwembad blijft vandaag gesloten.

De brandweer was binnen enkele minuten aanwezig. Metingen leverden volgens Patrick Zevenhuizen van sportbedrijf Interactie, die deze zaterdag de leiding had, geen bijzonderheden op. Maar waar de lucht vandaan is gekomen is nog niet duidelijk.

Nog nooit geroken

,,We roken een heel sterke lucht die we niet thuis konden brengen’’, aldus Zevenhuizen. ,,Ik heb zoiets nog nooit geroken. We herkenden het niet. Maar het was zo sterk dat we hebben besloten het bad te ontruimen.’’

Het is de eerste keer, maar door de oefeningen als bedrijfshulpverleners verliep het volgens hem allemaal heel soepel. ,,We hebben ons bij het bad opgesteld en binnen een paar minuten was iedereen naar de kleedkamers. Iedereen werkte supergoed mee.’

Leeg parkeerterrein

In de kleedkamers was de haast minder groot omdat de lucht daar niet was doorgedrongen, maar enige tijd later was het zwembadgebouw leeg, evenals het parkeerterrein.