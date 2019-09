7 vragen over gedode Anna Marie (57) uit Ermelo: politie geeft antwoord

Afgelopen woensdag werd de 57-jarige Anna Marie aan de Magnolialaan in Ermelo waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. Haar 61-jarige man werd aangehouden en wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw.

De dagen na het incident bleven buurtbewoners achter met veel vragen. Vragen die veelal onbeantwoord bleven. ‘We merken dat het incident veel impact heeft in de buurt’, stelt de politie nu. ‘Mensen hebben vragen over wat er precies is gebeurd. Dat is heel begrijpelijk.’

Op veel vragen kan de politie naar eigen zeggen geen antwoord geven. Toch is besloten in een vraag-antwoordlijst zeven vragen te behandelen:

1. Wat is er precies gebeurd aan de Magnolialaan in Ermelo?

‘Wat we weten is dat de politie op woensdag 11 september omstreeks 22. 00 uur een overleden vrouw aantrof in de woning. Het bleek te gaan om de 57-jarige bewoonster. Haar echtgenoot, een 61-jarige man, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Op basis van het eerste onderzoek gaat de politie uit van een misdrijf. Wat er precies is gebeurd moet het verdere onderzoek uitwijzen.’

2. Waarom kan de politie niet meer informatie geven?

‘In dergelijke onderzoeken is het van belang dat er, zolang het onderzoek nog loopt, niet teveel details naar buiten komen. Details over wat er gebeurd is en hoe iemand is overleden, is belangrijke informatie tijdens bijvoorbeeld een verhoor. Daarnaast heeft de politie te maken met de privacy van betrokkenen. Wat we kunnen vertellen, zullen we vertellen maar dat is in deze fase beperkt.’

3. Waarom heeft de politie naar buiten gebracht dat de vrouw eerder die avond belde voor advies omdat ze bang was?

‘Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn en wat we kunnen vertellen, te vertellen. Deze informatie zou op enig moment sowieso bekend worden. Wij kiezen er voor om zelf met deze informatie te komen en daarbij de juiste uitleg te geven.’

4. Waarom voelde ze zich niet veilig?

‘Op de inhoud van het gesprek kunnen we in het belang van het onderzoek niet ingaan en ook omdat dit de privacy van de betrokkenen raakt.’

5. Waarom is de politie niet meteen gekomen toen de vrouw belde dat ze bang was?

‘Uit de informatie die op dat moment bekend was, bleek niet dat ze acuut gevaar liep. Door de medewerkster is onder meer geadviseerd om het huis te verlaten en elders onder dak te vinden en in geval van nood direct 112 te bellen. Deze adviezen zijn in lijn met de geldende werkwijze bij dit soort meldingen. Het nieuws dat de vrouw later op de avond is overleden, is ook bij de politie hard aangekomen. Het telefoongesprek zal nog wel geëvalueerd worden om te kijken of hier in de toekomst nog anders mee omgegaan moet worden.’

6. Hoe laat is de melding binnengekomen?

‘Over het tijdstip van de melding kunnen we op dit moment in het belang van het onderzoek niets zeggen. We willen voorkomen dat de verdachte zijn verklaringen hierop gaat aanpassen.’

7. Waarom worden bewoners in de wijk niet rechtstreeks op de hoogte gehouden?

‘Alleen nabestaanden worden actief en persoonlijk over het verloop van het onderzoek geïnformeerd. Buurtbewoners en anderen worden door de politie geïnformeerd via de officiële kanalen van de politie; politie.nl en de social media accounts. Na voorgeleiding van de verdachte gaat de woordvoering over naar het Openbaar Ministerie.’

Reactie burgemeester André Baars, burgemeester van Ermelo, reageert via een bericht op Instagram op het incident in zijn gemeente. Hij geeft daarin aan aanstaande maandag met buurtbewoners in gesprek te gaan. ‘Ik begrijp goed dat dit veel emoties oproept bij buurtbewoners. Als uw burgemeester leef ik erg mee met nabestaanden, vrienden, kennissen en buren’, stelt de burgervader. ‘In overleg met een contactpersoon uit de buurt zal ik maandagavond met enkele buurtbewoners praten hierover. Over het onderzoek kan ik uiteraard niets zeggen, dat is voorbehouden aan het Openbaar Ministerie.’ Link naar instagram post