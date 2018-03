A28 bij Harderwijk hele ochtend op slot door ernstig ongeluk met vrachtwagens

Zusjes Walinga lonken 'technokid' naar boekwinkel

7 maart Een boekenwinkel verbouwen die al jaren steevast in de top 10 'mooiste van Nederland' prijkt, is niet zonder risico. Toch is dat exact wat Riemer en Walinga in Ermelo gaat doen de komende maanden. ,,Wees gerust, onze uitstraling blijft hetzelfde: we worden zelfs nog knusser", bezweert eigenaresse Elise Walinga.