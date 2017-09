Aangehouden 18-jarige had niks met overval op snackbar Ermelo te maken

Instelling in Ermelo verdacht van miljoenenfraude met zorggeld

30 augustus Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is een onderzoek gestart naar grootschalige fraude met zorggelden bij de instelling Zorg en Ondersteuning uit Ermelo. Dat bevestigt Zilveren Kruis na berichtgeving hierover in het Financieele Dagblad. Alleen al in 2015 zou er een bedrag van 1,3 miljoen euro zijn gedeclareerd voor zorg die niet is gegeven.