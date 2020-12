Aanhouding na melding steekpartij in Ermelo

Parkeerga­ra­ge Ermelo terug in de tas; auto's naar het gazon

1 december De bouw van een parkeergarage in Ermelo is vrijwel zeker van de baan. De weerstand ertegen, ook in het gemeentehuis, is zo groot dat het plan voorlopig is teruggetrokken. Een andere oplossing ligt binnen handbereik, als iedereen meewerkt.