Aanval op vriend in Ermelo blijkt arrestatie: helpers voor de rechter

Animal Rights demon­streert bij Ermelose eenden­slach­ter

21 juni Sluiting van de slachterij en een verbod op de eendensector. Daar is het dierenrechtenorganisatie Animal Rights om te doen tijdens een grote demonstratie, vrijdagmiddag 6 juli voor de poorten van eendenslachter Tomassen Duck-To in Ermelo. ,,Vervelend", vindt de directie, ,,maar we zullen ze niet in de weg gaan zitten."