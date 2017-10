Achtergelaten hangbuikzwijntjes geadopteerd in Ermelo en Vaassen

Later werd nog een vierde zwijntje gevonden en dat werd herenigd met de rest in de opvang bij de Dierenambulance in Nijkerk. De eerste van dit viertal wordt vanmiddag ondergebracht bij een particulier in Vaassen. Die meldde zich voor de opvang van het dier, omdat hij zich thuis zou kunnen voelen tussen de andere beesten bij zijn woning.

Niet in de handel

,,We hebben ook een telefoontje gehad van een particulier uit Ermelo die zich over zo'n varkentje wil ontfermen. We zijn daar eerst zelf gaan kijken, om te zien of het dier het daar goed heeft, want we willen niet dat het in de handel terecht komt", zegt Alfred de Wild namens de Dierenambulance Nijkerk. Dat varkentje verhuist daar volgende week naartoe. De overige twee dieren gaan naar een kinderboerderij, maar welke en wanneer kon De Wild nog niet zeggen.