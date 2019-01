Actie Ermelose jongeren: hijs de regenboogvlag voor onze homo's

Onzekerheid en beklemming

,,Tot de grootste verontwaardiging van de Ermelose Jongerenraad is het homohuwelijk, dat al sinds 2001 in de Nederlandse cultuur geïntegreerd is, daarbij in twijfel getrokken. Dit leidt tot ernstige onzekerheid en beklemming voor LHBTI personen, ook in Ermelo’’, schrijft de jongerenraad in een brief die donderdagavond voorafgaand aan de raadsvergadering aan alle raadsleden werd gegeven. ,,Wij gaan er vanuit dat ook de gemeente Ermelo niet wil dat de LHBTI gemeenschap zich vervreemd voelt, maar haar wil verzekeren van erkenning. Dit biedt een uitstekende kans om een flinke stap ‘Dichterbij’ de burger te zetten.’’