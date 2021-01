Adellijk landgoed Leuvenum in Ermelo bouwt en krijgt huurders, maar de geest van de freules blijft er aanwezig

update Putten luidt letterlijk de noodklok als ‘coronakop­lo­per’ in de regio

27 december De burgemeester van Putten maakt zich grote zorgen over de explosieve toename van het aantal coronabesmettingen in zijn gemeente. Over de hele week genomen is Putten zelfs koploper in de Stentor-regio. Burgemeester en GGD drukken Veluwenaren op het hart zich aan coronaregels te houden.