Aircoaanbod op Marktplaats in Ermelo keldert in juli

Harderwij­ker Benno Tempel (51) leidde Obama rond in zijn museum, nu wordt hij directeur van het Kröl­ler-Mül­ler

Het Kröller-Müller Museum krijgt een nieuwe directeur. Benno Tempel (51) staat nu nog aan het roer van het Kunstmuseum in Den Haag, maar zwaait vanaf 1 november de scepter in Otterlo. Hij volgt Lisette Pelsers op, die met pensioen gaat. Door de overstap keert de Harderwijker terug naar zijn geboortestreek. ,,De Veluwe is een wonderschoon gebied.’’