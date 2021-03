Als de mensen niet naar de kerk komen, komt de kerk in Ermelo wel naar de mensen: ‘Het kan alle kanten opgaan’

Ermeloër zou ex-vrien­din meer dan twintig appjes per dag hebben gestuurd: ‘Zelfs vanuit de cel stalkte hij haar’

11 februari De 46-jarige P.S. uit Ermelo blijft voorlopig achter de tralies. Dat heeft de rechtbank in Zutphen vandaag beslist. Hij wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin te hebben gestalkt tussen 4 september en 28 oktober vorig jaar. Hij zou haar in die periode wel twintig tot dertig appjes per dag hebben gestuurd.