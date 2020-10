Amateurs DVS’33 verwachten nog geen wedstrijd tegen Willem II: ‘Er zal een andere oplossing komen’

,,De overheid zegt nu vier weken geen voetbal. We leven nu half oktober en op 27 oktober staat de wedstrijd tegen Willem II al gepland”, zegt DVS’33-voorzitter Aart Goossensen. Zijn club is een van de acht amateurploegen die tegen een betaaldvoetbalclub lootte in de eerste ronde van de beker. ,,Daar heb ik de KNVB dinsdagochtend ook over ingeseind. Het kan niet zijn dat Willem II kan blijven trainen en twee weekenden een wedstrijd heeft en dat wij daar vervolgens tegen moeten spelen.”

Oplossing

Vorige week was er een algehele vergadering tussen grote amateurvoetbalverenigingen over de voortgang van de competitie en het bekertoernooi. ,,Toen werd gezegd dat de KNVB Beker sowieso door zou gaan, maar toen was de veronderstelling dat we ook in competitieverband door mochten voetballen. Dat is met ingang van woensdag gestopt. De KNVB zal de komende dagen wel met een oplossing komen. Je moet ook niet willen dat de betaaldvoetbalclubs al spelen en de amateurs later instromen. Dan krijg je een scheef bekertoernooi.”

Overigens heeft DVS al bekerervaring op het landelijke niveau. ,,Een paar jaar geleden speelden we tegen PEC Zwolle voor de beker op een mooie septemberdag. Toen stond er 3.000 man langs de lijn. Ik zou het zelf niet erg vinden als de KNVB Beker ook wordt doorgeschoven. Wij gaan als DVS toch niet naar het EK, dus waarom zouden we al in juni klaar moeten zijn. Ik hoor verschillende geluiden dat mensen hun vakanties ook anders gaan inrichten, want het advies is nu ook om niet op vakantie te gaan.”